Cote d'Ivoire: Symposium de la mangue - Les acteurs veulent accroitre la transformation

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole (Firca), l'Agence américaine de développement (Usaid) et le projet Trade Hub et la CCI Côte d'Ivoire, ont entrepris d'unir leurs expertises afin de créer une plateforme d'échanges qui puisse permettre d'assurer la promotion des exportations de la mangue sur de nouveaux marchés. Pour « mener ces réflexions communes sur les moyens d'accroitre et de diversifier la transformation de la mangue en Côte d'Ivoire et enfin de résorber les failles de la chaine de valeur qui entame sa productivité », ils organisent du 6 au 7 avril, un symposium sur la mangue, dans la zone de Korhogo.

« Ce symposium de la mangue vise à accroitre le volume d'exportation des mangues fraiches et transformées sur les marchés régionaux et mondiaux. Il s'agit d'intégrer davantage notre pays dans la chaine des valeurs mondiale de cette spéculation, afin d'accroître les revenus des acteurs ivoiriens de la filière », a indiqué le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, M. Touré Faman.

Réputée comme troisième fruit exporté par la Côte d'Ivoire après la banane et l'ananas, la mangue, qui contribue entre 3 et 4% au Produit intérieur brut (Pib) et à presque 10% du Pib agricole, doit obéir, pour lui, à une gestion plus rigoureuse. Ce, afin d'atteindre un taux de transformation de 50% de la production agricole.Le président de la Cci-CI a sollicité expressément, l'institution d'une journée de la mangue célébrée tous les ans, à laquelle son institution promet son appui technique et matériel.

Le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, et le chargé des affaires à l'ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, Adrew Haviland, ont assisté à la cérémonie d'ouverture, soulignant l'importance de cette rencontre pour les échanges commerciaux entre les deux pays. Les résultats attendus sont la mutualisation des efforts pour la lutte contre les maladies, la diversification des partenaires commerciaux et l'accélération de la capacité.