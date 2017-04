Cameroun: Yaoundé VI - On veut ratisser large

C'est-à-dire des personnes qui ont changé de zone de résidence et sollicitent maintenant être électeurs à Yaoundé VI », explique un agent. Par ailleurs, l'autre tâche, dont les résultats ne semblent pas très prometteurs, est la distribution des cartes d'électeur. Sur l'étagère installée dans le hall, des centaines de cartes sont rangées par quartiers et bureaux de vote. « Sur les 1 300 nouveaux inscrits, nous avons déjà pu distribuer 340 cartes d'électeur. Certes, le rythme n'est pas fort, mais la sensibilisation se poursuit », confie notre interlocuteur. D'où un appel pressant : « Que les gens viennent retirer leurs cartes ! Car, il vaut mieux l'avoir avec soi ». A quatre mois de la fin de la révision, Yaoundé VI ne perd pas la motivation de faire mieux que l'année dernière. En 2016 justement, l'antenne avait pu enrôler près de 6 400 nouveaux inscrits, d'après ses agents. Dans cette perspective, l'on dit renforcer la stratégie de proximité et impliquer tous les acteurs de la vie politique à l'opération.

Le quartier Melen est au centre du plan stratégique et opérationnel de l'antenne communale ELECAM de Yaoundé VI. Le lieu-dit « Total Melen », grand carrefour où convergent les habitants de Mendong, Simbock, Biyem-Assi ou Etoug-Ebe, est ciblé par les agents d'ELECAM pour les opérations d'inscriptions sur les listes électorales. Aussi, la stratégie de proximité trouve-t-elle sa pleine expression par ce déploiement de l'antenne communale. C'est l'un des quatre points d'inscription mis sur pied. Ce plan permet d'enrôler une cinquantaine d'inscrits par jour. Et depuis le début de la révision des listes électorales, le compteur affiche 1 300 nouveaux inscrits. Dans les locaux de l'antenne visités par l'équipe de CT, les agents disent ne pas se tourner les pouces. « En dehors des inscriptions, nous avons enregistré 316 renouvèlements depuis le début d'année.

