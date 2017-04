Cameroun: Listes électorales - Plus de 100 000 nouvelles inscriptions enregistrées

Des chiffres qui ont été rendus possibles par les différentes campagnes spéciales lancées à l'occasion de la semaine nationale de la jeunesse et au cours du mois de mars qui visait les femmes. En rappel, le chiffre consolidé des inscriptions sur les listes électorales à la fin de l'année dernière est de 6 157 317 inscrits. Le point sur la construction de l'immeuble-siège au centre administratif de la ville de Yaoundé a également été présenté à cette occasion. Les membres du Conseil électoral ont de même pu faire le point de la coopération technique avec leurs différents partenaires sur le développement de la biométrie dans le processus électoral au Cameroun. L'une des dernières préoccupations a porté sur la préparation de la 7e concertation entre Elections Cameroon et les autres acteurs du processus électoral, dont la date reste à déterminer.

Une dizaine de points figuraient à l'ordre du jour de la 2e session ordinaire du Conseil électoral d'Elections Cameroon (ELECAM) qui s'est tenue à l'hôtel Mont-Fébé de Yaoundé hier, sous la présidence de Fonkam Samuel Azu'u, le président du Conseil électoral. Les travaux qui étaient rapportés par Abdoulaye Babalé, le directeur général des Elections, ont notamment permis aux membres de faire le point sur un certain nombre de sujets. Au rang de ceux-ci, l'adoption du compte administratif de cet organe au titre de l'exercice budgétaire 2016. Avec ici, la particularité que le budget d'Elections Cameroon comporte deux volets : le budget annuel de l'organe et la dotation spéciale allouée au Conseil électoral.

