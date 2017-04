Cameroun: Investissement privé - Un pont entre la Corée et le pays

Le ministre en charge des mines a défendu un projet de loi lundi devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat

Le projet de loi soumis à l'examen du Sénat a pour objet d'autoriser le président de la République à ratifier l'accord entre le Cameroun et la Corée, relatif à la promotion et la protection des investissements, signé le 24 décembre 2013 à Yaoundé. Devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (MINMIDT), Ernest Gbwaboubou, a présenté et défendu lundi, ce projet de loi déjà adopté par l'Assemblée nationale vendredi dernier. Il était assisté par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé des relations avec le Monde islamique, Adoum Gargoum. Dans son contenu, l'accord en examen vise globalement à encourager des investissements réalisés sur le territoire de l'une des parties, par les investisseurs de l'autre partie.

Ceci en vue de stimuler l'initiative privée économique. Comme l'a expliqué le MINMIDT, il tend à établir des conditions favorables au développement desdits investissements, «à travers l'égalité des avantages, la transparence, la justice dans le traitement des investisseurs nationaux et étrangers concernés ». Cette approche garantit également une protection et une sécurité intégrales des investissements. Cet outil, comme l'a rappelé le ministre Gbwaboubou, facilitera et encouragera la promotion des investissements et la diversification des partenaires multilatéraux, gage de l'émergence du Cameroun en 2035.

Ernest Gbwaboubou: « Nous espérons un meilleur déploiement des investisseurs »

Ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique

« Nous voulons permettre aux investisseurs des deux pays de mieux se déployer dans l'un ou l'autre des deux pays, à savoir le Cameroun et la Corée, sans difficultés. En outre, nous voulons garantir le rapatriement des fonds ou bénéfices qu'ils auront engrangés sans entraves. Cet accord traduit la volonté des deux pays d'intensifier leurs relations bilatérales et constitue surtout un instrument d'attraction des investisseurs coréens au Cameroun. Ceci permettra le relèvement de la balance commerciale au profit du Cameroun ».