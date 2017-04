Angola: Le Ministère de la Santé discute de la stratégie d'intervention commune sur les épidémies

A son tour, le ministre namibien de la Santé et des services sociaux, Bernard Haufiku, a reconnu l'existence de problèmes de santé publique, et estiment qu'il est important d'avoir un dénominateur commun quant aux activités menées en Angola et en Namibie.

A l'ouverture de la réunion, le ministre angolais de la Santé, Luís Gomes Sambo, a reconnu le partage d'une grande frontière entre les deux pays et la nécessité de trouver des solutions communes et des stratégies pour améliorer la santé des populations frontalières.

La réunion entre les délégations de deux pays (Angola/ Namibie) a également visé à analyser le transfert conjoint du paludisme transfrontalier, le dépistage commun, le partage de l'information, la synchronisation conjointe anti-larvaire et aborder la question du comité de gestion des cas frontaliers, y compris les gestionnaires municipaux et les directeurs municipaux des deux pays.

Luanda — Le Conseil d'Administration restreint du Ministère angolais de la Santé s'est réunit, jeudi à Luanda, avec les gouvernants de la Namibie, pour présenter le cadre actuel du paludisme, de la tuberculose et du VIH/SIDA en Angola et les stratégies d'intervention commune dans les régions frontalières avec la Namibie.

