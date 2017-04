Guinée: Insalubrité - Le marché de la Tannerie inondé d'ordures

Nous sommes au marché de la Tannerie, dans la commune de Matoto. Il est 14 heures. Ici, ordures, chaleur, fumée, odeur insupportable, marchandises de toute sorte étalées et des usagers avec le nez masqué telle est l'image que reflète ce marché depuis quelques jours.

Dans ce lieu, on peut remarquer une montagne d'ordures qui envahit le marché et une partie de la chaussée. Ce marché qui se trouve non loin de la dite Commune est devenu impraticable voire même invivable à cause d'une odeur nauséabonde que ces ordures dégagent. Les vendeurs et usagers de cet axe ne respirent plus de l'air pur.

Un jeune rencontré dans ce marché nous explique le calvaire auquel ils sont confrontés : «Nous sommes animés d'un sentiment de déception totale, parce que nous remplissons tous nos devoirs en vers les services du marché. Nous payons toutes les factures qu'ils nous envoient. Mais très malheureusement, ils ne font pas autant pour nous. Ils ne ramassent plus les ordures, nous sommes exposés à toute sorte des maladies ».

L'être humain étant toujours à la quête du bien être. Cette vendeuse nous a fait savoir que malgré le risque auquel elle s'expose, elle doit faire son petit commerce.

« Nous ne pouvons pas rester à la maison sans venir au marché. C'est impossible parce que, nous avons des bouches à nourrir, nous devons vendre nos produits pour subvenir à nos besoins », a-t-il indiqué.

Un conducteur de moto taxi en colère dénonce avec fermeté l'irresponsabilité des autorités qui selon lui observent cette situation sans bouger ne reste qu'un petit doigt pour trouver une solution à ce problème.

« Ils devraient mettre en place une politique d'assainissement digne de nom pour enlever ces ordures des alentours du marché au plus vite. C'est vraiment nécessaire, afin d'éviter le pire à ces pauvres ces citoyens qui respirent cette fumée et odeur quotidiennement ».