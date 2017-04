Maroc: SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Moulay Idriss 1er à Casablanca

Casablanca — SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Moulay Idriss 1er à Casablanca.

L'imam a entamé son prêche en soulignant que l'une des manifestations de la foi est de reconnaître que le Très Haut est au fait de tous les actes et comportements des êtres humains conformément à la parole de Dieu : "Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre?

Pas de conversation secrète entre trois sans qu'Il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'Il n'y ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'Il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, Il les informera, au Jour de la Résurrection, de ce qu'ils faisaient, car Allah est Omniscient".

Il a ajouté que les enseignements du Saint Coran et de la tradition bénie du prophète Sidna Mohammed -que la paix et le salut de Dieu soient sur Lui- rappellent aux croyants que tous ce qu'ils accomplissent comme actes de leur vivant ne peuvent échapper à la connaissance de Dieu, l'omniscient.

La foi en l'omnipotence et l'omniscience de Dieu, en tout lieu et en tout temps, doit se traduire par le contrôle de soi, la bonne parole et les bonnes œuvres, même en privé, et par la crainte du pouvoir sans limite de Dieu, a-t-il expliqué.

Pour le prédicateur, le contrôle humain, qu'il soit administratif, financier, familial ou intellectuel, pourrait faire défaut et ne saurait avoir la même importance que le contrôle divin sur lequel insiste l'islam et qui permet au croyant d'être témoin de soi-même.

Etre constamment conscient qu'aucune de nos actions, qu'elles soient accomplies en privé ou en public, n'échappe à la connaissance de Dieu est un enseignement de grande valeur en islam car il apprend aux croyants le principe fondamental de l'auto-contrôle permanent.

Cela, a-t-il relevé, passe par la prise de conscience du contrôle du Tout Puissant, lequel suscite un contrôle intérieur chez le croyant en le guidant, dès sa tendre jeunesse, sur la voie du bien et en l'éloignant de celle du mal. Ce contrôle, a-t-il poursuivi, participe également à développer chez l'enfant l'esprit de responsabilité, la crainte de Dieu et le respect des obligations et lois en vigueur dans la société.

A la fin de son prêche, l'imam a imploré le Tout-Puissant d'accorder soutien et assistance à Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, protecteur du culte et de la religion, de préserver le Souverain en tant que source de bienfaits pour la oumma et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale.

L'imam a également élevé des prières au Tout-Puissant pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II et de Les accueillir dans Son vaste paradis.