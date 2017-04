Cameroun: Opération épervier - Arrête-moi si tu... peux

Comment comprendre en effet que des mandats d’arrêts nationaux soient lancés contre des «éperviables» qui se trouvent hors du pays, quand on sait que la législation camerounaise n'est pas complète sur le sujet. Très peu de pays ont pour ainsi dire une convention d'extradition avec le Cameroun. Et la diplomatie ne s'est pas montrée très encline à inverser la situation.

Comme pour faire bonne mesure, ce dernier défend avec emphase : «La seule chose qu'il faille véritablement retenir, c'est qu'il est demandé le plus légitimement du monde aux uns et aux autres de répondre de la gestion des deniers publics qui leur sont confiés pour l'exécution des tâches et des missions précises visant la satisfaction de l'intérêt général».

L'Opération épervier est une opération politique. Non ! rétorquent presqu'en choeur les officiels camerounais, pour qui l'opération main propre lancée au début des années 2000 par le président Paul Biya a pour seul but de mettre les «malfrats à col blancs» hors d'état de nuire.

