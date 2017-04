Sénégal: Virus Zika - Le coût pourrait s'élever à 18 milliards de dollars

communiqué de presse

Le coût socio-économique de la propagation du virus Zika en Amérique latine et dans les Caraïbes s'élèverait entre 7 et 18 milliards de dollars pour la période 2015-2017, selon une étude publiée jeudi par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en partenariat avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Le nouveau rapport intitulé «Evaluation de l'impact socio-économique du virus Zika en Amérique latine et dans les Caraïbes, avec un accent mis sur le Brésil, la Colombie et le Suriname» fait le point sur les implications socio-économiques et en matière de développement humain de l'épidémie.

Alors que la recherche scientifique sur le virus Zika se poursuit, il existe toujours une incertitude considérable entourant la propagation de ce virus et ses conséquences sanitaires. Cela dit, le rapport conclut clairement que l'épidémie de Zika aura un impact significatif à court et à long terme dans les domaines économique et social.

«Outre les pertes tangibles pour les économies fortement dépendantes du tourisme et les contraintes sur les systèmes de soins de santé, les conséquences à long terme du virus Zika peuvent fragiliser des décennies de développement social et de gains en matière de santé et ralentir les progrès pour réaliser les Objectifs de développement durable», a déclaré la Directrice du PNUD pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Jessica Faieta.

Zika affecte de manière disproportionnée les pays les plus pauvres de la région, ainsi que les groupes les plus vulnérables de chaque pays. Bien que les trois pays ciblés aient déployé des efforts concertés pour contrôler la diffusion de Zika, le rapport montre que les réponses nationales au virus dans la région ont fait face à plusieurs défis, y compris une capacité modeste en matière de systèmes de surveillance et de diagnostic, d'efforts de prévention, d'allocation des ressources et de coordination.