Sénégal: Atelier régional sur l'accès aux médicaments et le transfert de technologie, lundi

Dakar — Un atelier régional sur le thème : "L'Accord de Bangui, l'accès aux médicaments et le transfert de technologie en faveur de la production locale de médicaments" s'ouvre lundi à 9h à l'hôtel Le Ndiambour, annonce un communiqué reçu à l'APS.

La rencontre est organisée par l'Etat du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et celui de l'Industrie et des Mines, en collaboration avec l'ONG internationale Yolse (Santé publique et Innovation) basée à Genève.

La cérémonie d'ouverture se tiendra en présence d'Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action Sociale, d'Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Industrie et des Mines et des Directeurs des 17 états membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).