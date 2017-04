Sénégal: Kalidou Cissokho remet les gants en D5 portugaise, 5 ans après la fin de sa carrière

Dakar — L'ancien gardien de but de l'équipe nationale du Sénégal au début des années 2000, Kalidou Cissokho, a remis les gants avec un club portugais de division 5, après avoir mis fin à sa carrière en 2012, a appris l'APS.

Actionnaire avec un technicien portugais, Mario Leandro, au FC Setubal, 5-ème division portugaise, l'ancien international qui a débuté en 2015-2016 une carrière d'entraîneur dit avoir "été obligé" de remettre les gants.

"J'ai été obligé de jouer parce que notre gardien de but a été victime d'une fracture au pied", a expliqué le gardien de but international âgé de 38 ans. Il avait bouclé sa carrière au FC Bakou en Azerbaïdjan.

"Sa doublure était très tendre et avec mon partenaire d'affaires, nous sommes arrivés à la conclusion que je devais me remettre au but", a-t-il expliqué soulignant que ça se passe plutôt bien.

"J'ai encaissé un but en huit matchs et notre équipe qui garde un statut mixte pro et amateur, est en course pour la montée en division 4", a indiqué l'ancien gardien de but, finaliste de la Coupe de la CAF en 1998 avec la Jeanne d'Arc de Dakar.

Titulaire d'une licence C de la Confédération africaine de football (CAF) depuis 2015, Kalidou Cissokho qui a pris part aux CAN 2002 et 2004 et à la Coupe du monde 2002, a connu son partenaire portugais alors qu'il évoluait au FC Bakou.

"Nous avions à l'époque pour ambition de fonder une académie à Dakar mais puisque les centres de formations étaient très nombreux dans notre capitale, nous avons pris le pari de mettre sur pied quelque chose au Portugal", a relevé Cissokho, membre de la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Kalidou Cissokho qui s'est donné pour ambition de se mettre "au service de la jeune génération dans mon pays", travaille à mettre sur pied une école de gardiens de but.

"Je veux rendre au football ce qu'il m'a donné et la meilleure manière pour moi est d'aider à l'émergence de nouveaux grands gardiens sénégalais", a t-il dit.

En plus de son diplôme d'entraîneur, Kalidou Cissokho est le préparateur des gardiens de but de l'équipe nationale des moins de 17 ans.