Afrique: Foot africain - Le président Ahmad critique le contrat CAF-Lagardère

L'ECA a par la suite obtenu le renvoi d'Issa Hayatou et d'Hicham El Amrani devant la Cour économique d'Egypte. Une décision prise par le bureau du procureur et dénoncée par la CAF, en mars, juste avant la victoire d'Ahmad...

Mais LS et la CAF étaient en discussions exclusives après avoir signé un mémorandum dès juin 2015, prolongeant ainsi la collaboration entamée en 1994 entre la Confédération et la société Sportfive.

Mais le Malgache peut-il et veut-il seulement revenir en arrière concernant ce contrat signé le 26 septembre 2016 au Caire par Issa Hayatou, l'ex-Secrétaire général de la CAF Hicham El Amrani et le président de la division Football Afrique de LS, Idriss Akki ? « Je n'ai pas encore de décision à prendre, en attendant l'analyse du contrat », a expliqué Ahmad.

Le Malgache a par ailleurs précisé que des personnes spécialisées en télévision et en marketing étudiaient actuellement les détails de ce document de 101 pages portant sur la commercialisation des droits marketings et médias du foot africain pour la période 2017-2028.

