Rwanda: L'ONU commémore le 23e anniversaire du génocide et appelle à empêcher qu'un tel drame ne se reproduise

Chaque année, l'Organisation des Nations Unies organise des événements commémoratifs à son Siège à New York et dans les bureaux des Nations Unies dans le monde entier.

« Nous devons retenir les enseignements du Rwanda et travailler main dans la main pour bâtir un avenir où règnent la dignité, la tolérance et le respect des droits de l'homme pour tous », a-t-il conclu.

« Comme on a pu le constater à de nombreuses reprises au cours du siècle dernier, le poison de l'intolérance se répand toujours dans nos sociétés. Encore à l'heure actuelle, des minorités et d'autres groupes sont victimes d'attaques et d'exploitation en raison de leur identité », a-t-il souligné.

Le chef de l'ONU a rappelé que l'histoire foisonne d'exemples tragiques où le cycle de la haine, de l'inaction et de l'indifférence a entraîné des violences, des emprisonnements et l'apparition de camps de la mort.

La communauté internationale doit toujours rester attentive aux signes avant-coureurs des génocides et agir rapidement et suffisamment tôt contre ces menaces », a-t-il dit.

Selon lui, la seule véritable manière d'honorer la mémoire des personnes qui sont mortes au Rwanda est « de faire en sorte qu'un tel drame ne se reproduise jamais ». « La prévention des génocides et d'autres crimes odieux est une responsabilité partagée et un devoir essentiel du système des Nations Unies.

En 1994, plus de 800.000 personnes ont été systématiquement assassinées dans le pays - en très grande majorité des Tutsis, mais également des Hutus modérés, des Twas et des membres d'autres ethnies.

A l'occasion de la commémoration du 23e anniversaire du génocide au Rwanda, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé vendredi à tirer les leçons de cette tragédie et à faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.