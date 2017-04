Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Bizin nétway péi é konbat mafia»

L'Independent Commission against Corruption poursuit son enquête dans le cadre des 155 kg d'héroïne… Plus »

D'ajouter que le gouvernement dépense beaucoup pour le bien-être de la population et que cette dernière ne devrait pas avoir peur d'effectuer des contrôles médicaux régulièrement. «Si le mal est détecté tôt, il pourra être traité au plus vite.»

Un quart de la population souffre du diabète et un quart seront diabétiques dans les années à venir. Il a aussi parlé de l'hypertension, de ses causes et des mesures à prendre pour la prévention.

Quant au ministre de la Santé, Anwar Husnoo, il a parlé de la prévention des maladies transmissibles comme le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Le diabète est le plus commun parmi toutes les autres maladies, selon lui.

D'ajouter qu'«il faut savoir que 10,9 milliards ont été dépensées pour la santé, dont plus de 75 % pour des maladies non transmissibles. C'est effrayant. La population est tellement irresponsable».

«Nous sommes en train de revoir les infrastructures dans les écoles et voir comment ils peuvent être utilisés après les heures de classes. Des gymnases ont été construits et des appareils sophistiqués y ont été installés.»

Ce qui n'est, toutefois, pas le cas pour les maladies non transmissibles, dit-il. «Nous devons prendre conscience de la gravité de la situation. 28 % de la population souffre de l'hypertension alors que 54 % est en surpoids. 52 % consomme de l'alcool et uniquement 23 % pratique une activité physique.»

