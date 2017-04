Cote d'Ivoire: Electricité - La Banque mondiale approuve un prêt de 162,5 milliards Fcfa

Selon la Banque mondiale, l'amélioration de l'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire est un facteur clé pour créer des revenus et des emplois, favoriser les activités productives.

C'est pourquoi elle a approuvé il y a quelques jours un crédit d'un montant de 162,5 milliards Fcfa pour le projet de transport, de distribution et d'accès à l'électricité, financé dans le cadre du Mécanisme de financement complémentaire (Suf) de l'Association internationale de développement (filiale du groupe de la Banque mondiale).

Pour la banque ce projet viendra renforcer l'efficacité et la fiabilité de l'approvisionnement électrique et contribuera à étendre l'accès à l'électricité dans le pays.

«Je suis particulièrement heureux d'assister à la naissance de ce projet, le plus ambitieux jamais financé à ce jour par le groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire », déclare Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et la Guinée.

Des inégalités d'accès aux services essentiels et la persistance des inégalités hommes-femmes selon les revenus et entre citadins et ruraux avaient été relevées par cette institution financière, dans le cadre du diagnostic systématique réalisé en 2015.

« Ce qui montre bien, parmi d'autres priorités, l'importance d'étendre les services électriques pour améliorer les conditions de vie et stimuler les activités rémunératrices, en particulier pour les femmes », s'est justifié Pierre Laporte.

Le projet financera des investissements prioritaires pour remettre à niveau et étendre le réseau national de transport et de distribution et améliorer la fiabilité de l'approvisionnement électrique.

Il accélérera également le rythme de raccordement des habitants dans dix capitales régionales et les zones rurales du Sud-Ouest du pays, en soutenant le programme gouvernemental « Électricité pour tous ».

Il s'agit de permettre l'alimentation électrique d'environ 1 million de foyers à faible revenu d'ici cinq ans, grâce à un fonds renouvelable qui prend en charge les frais de raccordement initiaux, lesquels seront divisés par 100, puisqu'ils passeront d'environ 250 dollars à 2 dollars par ménage.

Source : Banque mondiale