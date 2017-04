Ile Maurice: Corps parapublics - «Ceux nommés doivent s'éloigner de la politique», dit Pravind Jugnauth

«A enn moman, nou bann institutions ti déraillé akoz politik. We promised to deliver and we deliver what we promise... » C'est en ces termes que s'est exprimé le Premier ministre lors d'une rencontre avec les Chief Executive Officers (CEO) des corps parapublics, vendredi 7 avril. Pravind Jugnauth a indiqué que le gouvernement a pour devoir de promouvoir un service professionnel.

Commentant la nomination des CEO, le chef du gouvernement a indiqué que l'exercice de nomination se fait dans la confiance. Toutefois, poursuit Pravind Jugnauth, «dans certains cas il y a des frictions entre les CEO et les présidents car certains mélangent la politique avec leur fonction». Il est d'avis que «les nominés doivent s'éloigner de la politique pour plus de loyauté».

Le chef du gouvernement a, dans la foulée, évoqué les rapports de l'audit. «Kan nou guet rapor audit sak lané tou zafer ki mal fer sé samem ki atir latensyon», a-t-il fait ressortir. Il a profité de l'occasion pour évoquer le rapport de 2017.

«Il y a eu des retards dans la soumission des relevés financiers, 84 'statutory bodies' n'ont pas déposé leur rapport à l'Assemblée nationale et sept autres n'ont pas encore remboursé leurs emprunts». Un fait que le Premier ministre juge «surprenant».

Le ministre des Services financiers, Sudhir Sesungkur a, pour sa part, indiqué que le gouvernement est appelé à travailler de concert avec ces institutions parapublics.

«Nous envisageons de mettre en place un bureau de bonne gouvernance afin de trouver des solutions ensemble afin que ces institutions puissent satisfaire les demandes de la population.»