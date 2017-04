Congo-Kinshasa: Kasaï - Le général Asumani Issa Umba à la tête de la zone spéciale d'opérations

Dans la foulée, le gouvernement souscrit à l'idée de réunir tous les députés nationaux et sénateurs, députés provinciaux du Grand Kasaï pour examiner, notamment les questions humanitaires et mettre en place une commission gouvernementale pour examiner les dédoublements observés dans certains regroupements ainsi que la restauration de l'autorité de l'Etat sur le terrain.

Pour rappel, le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Ramazani Shadary qui a été invité par le bureau du Sénat sur cette question, dans le cadre du contrôle parlementaire, mardi 4 avril, avait évalué la situation des victimes collatérales de ce phénomène.

Il sera secondé par deux adjoints, à savoir les colonels Sadiki et Botongo. Le trio a comme principale mission principale de mettre fin à la crise qui secoue la région depuis plusieurs mois. Le conflit au Kasaï a déjà causé la mort des centaines de victimes et affecté des milliers de personnes.

