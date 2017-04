Angola: Arrivée à Cabinda du candidat du MPLA à la présidence de la République

Cabinda (Angola) — Le candidat du MPLA à la présidence de la République, João Gonçalves Lourenço, est arrivé ce vendredi après-midi à Cabinda, principale ville de la province du même nom (extrême nord-ouest), où il tiendra, samedi, un grand rassemblement populaire.

João Lourenço, qui animera ce meeting auquel sont invités particulièrement les militants, sympathisants et amis du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (parti au pouvoir), a été accueilli à son arrivée à Cabinda par la gouverneure locale, Aldina da Lomba Catembo, et des hauts responsables du parti en poste dans cette région.

Le déplacement de João Lourenço s'inscrit dans le cadre de la précampagne électorale, qui précède les élections générales prévues en août 2017 dans le pays.

Le programme d'activités de João Lourenço dans cette région pétrolifère prévoit des rencontres avec les représentants de la société civile et des visites à l'Hôpital Materno-infantile local et au chantier de construction des infrastructures intégrées de la ville de Cabinda.

Il tiendra également des réunions avec les membres du Secrétariat de la Commission exécutive du Comité provincial et du Comité central de Cabinda, ainsi qu'avec les secrétariats de l'OMA et de la JMPLA, respectivement organisations féminine et juvénile du parti au pouvoir.

Rappelons que João Lourenço a été désigné, en février dernier, par le Comité central du MPLA candidat du parti à la présidence de la République, car l'actuel leader du parti et chef de l'Etat, José Eduardo dos Santos, a décidé de ne plus briguer un second mandat et de cesser définitivement toute activité politique.