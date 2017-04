« C'est à nous de comprendre et d'exiger plus de nos hommes et femmes politiques. Comment la classe politique qui ne respecte pas la Constitution peut-elle respecter les mots prononcés dans un discours ? C'est nous, le peuple qui avons le pouvoir de faire du Congo, ce que nous voulons qu'il soit », a-t-il dit.

Dans sa conclusion, le président de l'Asadho a noté que sans aborder ces questions qu'il a jugées essentielles, la misère du peuple congolais va encore continuer. Et dans les prochains mois, a-t-il regretté, le président de la République va faire encore un autre discours et nous allons encore applaudir mais notre misère sera toujours là.

« Le président n'a pas abordé ces questions essentielles et n'a envisagé aucune mesure pour redresser la situation », a-t-il fait remarquer, se demandant où serait partie la croissance économique de l'ordre de 6, 7 et 8% dont parlait l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. « Qui en a tiré profit ? », s'est-il demandé, en répondant d'avance que ce n'était vraiment pas les Congolais.

Pour lui, au vu des massacres survenus dans cette partie du pays, il est important que les organisations des droits humains nationales et internationales suivent la situation des droits de l'Homme avec plus d'attention maintenant que le Kasaï est décrété secteur opérationnel.

Ce juriste s'est également demandé si, en excluant toute ingérence extérieure dans le pilotage et organisation des élections, le président de la République excluait aussi l'assistance internationale à l'organisation desdites élections. Si tel est le cas, alors que le Congo n'a pas suffisamment des moyens pour organiser seul les élections, a-t-il dit, le report des élections est presque certain. Considérant toutes ces questions, le président de l'Asadho pense que la pression du peuple sur la classe politique est cruciale pour que les élections aient effectivement lieu en décembre 2017.

Pour les élections prévues par l'accord politique du 31 décembre 2016, notamment, ce juriste et activiste des droits de l'homme a noté qu'il faut se féliciter du fait que le président de la République a réaffirmé sa détermination à faciliter l'organisation des élections au courant de cette année, en disant que les élections auront bel et bien lieu, que ceux qui doutent encore soient rassurés.

Dans une analyse du discours du chef de l'Etat, Joseph Kabila, sur l'état de la nation fait le 5 avril devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président de l'Association africaine des droits de l'homme (Asadho), Mè Jean-Claude Katende, a appelé le peuple congolais et les organisations des droits humains à plus de vigilance.

Après une analyse de ce que le chef de l'Etat avait livré au peuple, par les députés et sénateurs, le président de l'Asadho a noté qu'il était clair que la mobilisation reste importante pour contraindre le président de la République, l'opposition et la majorité présidentielle à respecter l'accord du 31 décembre 2016.

