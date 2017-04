Congo-Brazzaville: Les produits d'entretien polluent l'air intérieur

Retrouvez le calendrier des footballeurs congolais de la diaspora en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe Plus »

Les produits chimiques retrouvés dans les produits d'entretien peuvent également pénétrer dans notre corps en étant absorbés par la peau ou encore par l'ingestion de poussière domestique et de résidus chimiques accumulés sur la vaisselle et les ustensiles de table.

Et parmi les surprises de l'étude, on remarque que les produits d'entretien bio ne sont pas aussi vertueux qu'on pourrait le croire ; ils sont eux aussi composés à base de certaines substances nocives.

Selon cette étude, les composants chimiques présents dans ces produits sont potentiellement dangereux pour la santé. L'étude réalisée pointe notamment du doigt certaines substances comme le limonene, présent dans beaucoup de produit, et qui est connu pour être irritant et allergène.

La question de la pollution de l'air intérieur et de l'impact sur la santé humaine est d'autant plus d'actualité. Ce n'est pas la première fois que la toxicité des produits d'entretien fait l'objet d'une étude, mais les derniers résultats présentés sont particulièrement parlants.

On fait le ménage pour être bien ! Mais gare aux produits d'entretien ménagers bien plus dangereux pour la santé qu'on ne le pense.

