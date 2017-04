Niger: Le cabinet Mazars Sénégal épie les comptes de l'hôtel Gaweye de Niamey à privatiser sur demande de la BOAD

La BOAD s'est engagée à apporter les financements liés aux salaires et primes de départ des travailleurs et à la partie études et audit interne. Confidentiel Afrique, a appris aussi que le processus devra être bouclé en principe fin avril 2017.

Des sources autorisées ont révélé à Confidentiel Afrique, que le cabinet Mazars Sénégal a déjà fait le tour dans les locaux de Gaweye Hôtel et déposé son rapport auprès de la BOAD. Depuis 2011, le projet de privatiser le plus vieux établissement du pays ( 4 étoiles) était dans les starting-blocks de l'état.

Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, la BOAD - après avoir accepté d'accompagner l'état nigérien dans son projet de privatisation de l'hôtel Gaweye Niamey, le plus ancien du pays,, construit sous le règne de l'ancien Président Seyni Kountché- a commis le cabinet d'audit Mazars Sènégal pour passer au crible l'état du portefeuille et recueillir les informations du Plan social des travailleurs de l'établissement.

