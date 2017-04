En 2016 l'Agence Française pour le Développement (AFD) a accordé près de 100 millions d'euros de financements pour le développement de Madagascar. Environ 350 milliards d'ariary ont été engagés par l'AFD en aide à l'État malgache et à des ONGs œuvrant dans divers domaines : promotion de l'agroécologie ou l'insertion des enfants de rues.

Le développement d'infrastructures au bénéfice de la population, notamment les plus défavorisées, représente les trois quart des financements accordés en 2016 à Madagascar. On citera entre autres le projet de construction d'une rocade urbaine qui reliera l'actuel marais Masay au By-pass à travers les quartiers de Nanisana et Ambohimahitsy.

L'Agence s'est également engagée dans le financement d'un programme d'assainissement de la capitale afin de réduire les impacts des fortes pluies et les inondations dans les bas quartiers d'Antananarivo, en réhabilitant les stations de pompage d'Isotry, Ampefiloha et 67ha , mais aussi en curant le canal d'Andriantany.

En outre, l'Agence travaillera sur un programme de développement des 6 plus grandes villes du pays, en dehors d'Antananarivo.

Ce projet agira dans les villes de Diego Suarez, Fianarantsoa et Tulear notamment via la réhabilitation des routes et la construction de nouveaux marchés. A plus long terme, Mahajanga, Tamatave ou Antsirabe devraient aussi être concernées.

Le développement de l'agriculture dans le respectde l'environnement est l'un des trois axes stratégiquesde l'action de l'AFD à Madagascar.

L'action de l'AFD à Madagascar s'illustre également par son accompagnement à l'agriculture et à l'environnement, deux domaines extrêmement liés et interdépendants.

Par le biais d'une subvention à l'Etat malgache, l'agence promeut l'amélioration de la productivité de l'agriculture de Madagascar pour près de 25 milliards d'Ariary.

Les pratiques agroécologiques seront développées et les agriculteurs pourront bénéficier de soutien pour de l'achat de matériel.

L'AFD mise sur l'alternance

L'AFD intervient aussi dans le secteur de l'éducation. Pour ce faire, l'agence appuie le ministère de l'Éducation nationale ainsi que le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle.

Grâce à ce partenariat tripartite, l'école supérieure en informatique (ESTI) a été créée par la chambre des commerces et des industries d'Antananarivo, le GOTICOM et la CCI de Paris. Ce sera une grande première à Madagascar

dans la mesure où cet établissement adoptera un système de formation par alternance entre école et entreprise.

L'objectif en 2017 est la réalisation rapide et efficace de tous les projets afin qu'ils deviennent une réalité pour les populations concernées. En outre, l'agence se penche déjà sur un projet dans le domaine de l'agriculture en partenariat avec la Banque mondiale.

Par ailleurs, des discussions sont déjà engagées avec le Ministère du Commerce pour appuyer la création d'une agence de promotion des exportations ou encore avec le Ministère de la Formation professionnelle pour mettre en place un fonds de financement de la formation, financé par et pour les entreprises.

A plus long terme, l'AFD projette d'entamer un projet afin d'améliorer la circulation et les équipements collectifs dans les quartiers défavorisés du Grand Antananarivo.