Congo-Brazzaville: Diaspora - Le programme footballistique des 7, 8, 9 et 10 avril

En France, la lutte pour le maintien reste indécise pour 6 équipes, qui comptent dans leurs rangs des Congolais. Et les duels Dijon-Bastia et Caen-Montpellier sentent la peur : malheur au(x) perdant(s).

En Afrique, on suivra avec attention les rencontres du tour de cadrage de la Coupe de la CAF : Julssy Boukama Kaya, Ismaël Ankobo et les joueurs de l'AC Léopards. Saïra Issambet, longtemps éloigné des terrains, n'est pas qualifié.

Kayserispor VS Osmanlispor (Dzon Delarge et Thievy Bifouma), dimanche à 15h

Auxerre (Hardy Binguila et Charlevy Mabiala) VS Amiens, vendredi à 20h

Orléans VS Bourg-en-Bresse (Bruce Abdoulaye et Clevid Dikamona), vendredi à 20h

Le Havre VS Laval (Yven Moyo et Chris Malonga), vendredi à 20h

Dijon (Arnold Bouka Moutou et Dylan Bahamboula) VS Bastia (Prince Oniangué), samedi à 20h

Caen (Exaucé Ngassaki et Durel Avounou) VS Montpellier (Morgan Poaty et Bryan Passi), samedi à 20h

Nancy (Tobias Badila, Yann Mabella et Faitout Maouassa) VS Rennes, samedi à 20h

Beroe VS Lokomotiv Gorna (Rahavi Kifoueti et Karl Madianga), samedi à 16h45

CSKA Sofia (Kévin Koubemba) VS Cherno More, samedi à 19h

OH Louvain (Yannick Loemba) VS Cercle de Bruges, vendredi à 20h30

FC Bruges VS Sporting Charleroi (Francis N'Ganga) VS Courtrai, samedi à 18h

FK Tirana (Moïse Nkounkou et Merveil Ndockyt) VS Teuta Durrës, lundi à 19h

