Le plus important aujourd'hui est que le pays a un nouveau Premier Ministre issu de l'opposition non signataire de l'accord du 18 octobre 2016 », a-t-il précisé.

En ce qui concerne le Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, Steve Mbikayi note qu'il a fait preuve de beaucoup de patiente en attendant une possible réconciliation du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, mais rien de tel n'a été fait.

Le courant Nationaliste lui souhaite bonne chance et fructueux mandat à la primature», a dit l'actuel Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire.

«Je crois qu'il va bien s'entendre avec le Chef de l'Etat car c'est un homme consensuel. Nous, au niveau de la Nouvelle Classe Politique et Sociale et du Courant Nationaliste, allons soutenir sans réserve son action car il a la confiance du Chef de l'Etat.

Après seulement quelques minutes de la nomination du nouveau Premier Ministre, le Porte-parole de la Nouvelle Classe Politique et Sociale n'a pas tardé pour présenter ses sincères félicitations à Bruno Tshibala. Pour Steve Mbikayi, le nouveau Premier Ministre est un homme Elégant, consensuel et non conflictuel.

A en croire ses propos, en nommant un membre du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement à la primature, le Président de la République a fait preuve d'ouverture. Vu sous cet angle, Steve Mbikayi pense que le Chef de l'Etat a bel et bien respecté l'accord du 31 décembre 2016.

