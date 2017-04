Les mélomanes de la bonne musique sont invités dans la salle Savorgnan de Brazza à découvrir sur scène cet artiste burlesque et engagé qui a si bien su se détacher du paysage musical africain et en particulier congolais.

Cependant son admission à l'ENI ne lui a pas empêché de continuer avec la carrière musicale. C'est dans les années 80 qu'il se lance en carrière solo et depuis lors, il s'est fait remarquer dans un style caractérisé à la fois d'humour satirique et d'ironie.

Né le 24 mars 1953 dans le district de Goma Tsé-Tsé (département du Pool), Casimir Zoba dit Zao a débuté sa carrière musicale à l'âge de 12 ans, dans les chorales religieuses et les ballets traditionnels, avant de devenir membre de plusieurs groupes et ensembles dont les Adhérents ou les Gloria au lycée,

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.