Congo-Kinshasa: Vers la première crise politique post-Tshisekedi

Le décor planté dans l'agora politique congolais place désormais dos-à-dos le Rassemblement chapeauté par le tandem Félix-Lumbi et le pouvoir de Kinshasa. Cela, puisque l'autre aile, celle d'Olenghankoy, se trouve présentement aux affaires avec la nomination de Bruno Tshibala.

Alors que le Président Kabila, le mercredi dernier, devant le Congrès, a annoncé la nomination impérative d'un Premier Ministre dans les 48 heures, l'Udps mieux le Rassemblement, qui exigeait ce poste, maintenait sa marche prévue pour ce lundi 10 avril avec comme point de chute, le Palais de la nation, le bureau officiel du Chef de l'Etat. La venue d'un camarde exclu à un poste qu'ils estimaient leur, va certainement pousser les membres du Rassemblement aux derniers retranchements.

Déjà frustré par les débauchages, cette plateforme risque de confirmer ce lundi la première vraie crise politique Post-Tshisekedi au pays par sa marche.

La population paupérisée par la crise économique et meurtrie çà et là à travers le pays par l'insécurité appelle déjà à la retenue. Et, en outre, au sursaut patriotique de la part des politiques.

En République Démocratique du Congo, malgré l'organisation de deux dialogues - celui de la cité de l'UA puis du Centre Interdiocésain- la date des prochaines élections reste un vrai mystère.

Pourtant depuis précisément le 19 décembre 2016, le pays se retrouve catapulté dans une transition extraconstitutionnelle marquée par le manque de légitimité des institutions qui se trouvent tous, à présent, hors mandat.

Et, depuis la fin de la mission des bons offices de la CENCO, l'Udps et le Rassemblement quoiqu'orpheline depuis la disparition le 1er février d'Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, a dévoilé son chronogramme d'activités pour réclamer à corps et à cri l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre.

Ce dernier selon leur entendement, passe par la nomination d'un des leurs, le nom de Félix Tshisekedi caracole, à la Primature et, la venue de Pierre Lumbi aux commandes du Conseil National de Suivi de l'Accord, en remplacement à Etienne Tshisekedi. La venue du prochain d'un nouveau gouvernement chapeauté par Bruno Tshibala ne vient que renforcer cette posture.

Le Rassemblement en confiance

Malgré la disparition du lider maximo, le mot d'ordre pour une ville-morte le lundi 3 avril, le Rassemblement se retrouve remis en confiance par rapport à sa force de mobilisation des masses.

Quoique la grève générale du mercredi 5 avril n'ait pas été une réussite totale, ce méga-plateforme reste convaincue de n'avoir rien perdu de sa force. L'après Tshisekedi serait donc égal à l'avant car l'homme n'est pas mort, il vie à travers ses idéaux incubés aux siens.

Tensions à l'Udps

L'Union pour la Démocratie et le progrès social demeure la cheville ouvrière du Rassemblement. D'où, après les départs de Bruno Tshibala et surtout, celui récent de Mubake Valentin, d'aucuns se demandent si le Rassop et ou l'Udps ne sera pas quelque peu affecté.

Cela, d'une manière ou d'une autre. Des tensions comme celles notées hier à la permanence de l'Udps où, selon des sources officielles pour éviter des heurts entre les combattants et les partisans du duo Mubake-Lumbala illustreraient une sorte d'ambivalence qui aurait élu domicile à l'Udps pendant que la vigueur et les visées du pouvoir sont toujours au beau fixe. "

La foule de combattants -Elle- devenait de plus en plus hostile à certains passants qu'ils identifiaient comme étant partisans de Valentin Mubake et de Bruno Tshibala.

La police a utilisé le mégaphone monté sur une jeep d'intervention pour les dissuader mais en vain. Les unités d'intervention n'ont eu d'autres recours que de les charger.

Et dans leur fuite, ils ont endommagé un véhicule sur révolution. Pour l'instant, la police interdit tout poste de rassemblement dans cette zone qui doit être isolée de toute perturbation ", a précisé hier le porte-parole Mwanamputu.

Bras de fer

Vers quel horizon se dirige la RDC maintenant ? Garant de la nation par le fait d'être Président de la République, l'oral de Joseph Kabila était plus qu'attendu après son annonce par la présidence. Car, en effet, de la teneur de ses propos dépendant non la destination mais l'horizon même vers lequel tendrait le Congo-Kinshasa.

Ainsi, après son exercice oratoire, la question de savoir vers quel cap est engagé le pays à présent.

Visiblement, le Rassemblement, la principale force de l'Opposition, du moins l'aile dirigée par Félix Tshisekedi, reste en marge du processus impulsé par Kabila depuis son discours.

Et, puisque le Président de la République fonce avec ceux qui ont accepté d'être consultés par lui, dans son entendement de l'application de l'Accord, les incertitudes s'accroissent quant à savoir ce que demain réserve aux congolais.

Privilégier le peuple

Assez ! La population demande aux politiques de faire preuve de retenue et de savoir qu'ils sont à la conquête et ou exercent le pouvoir pour leur bien. D'où, faut-ils que les uns et les autres se surpassent pour tabler sur des moyens pacifiques de règlement des différents politiques.

Avec la crise économico-socio-sécuritaire actuelle, il n'y a plus de place pour une impasse politique à l'instar de celle de décembre 2016 ou des années nonante.

Inexorablement, le Congo-Kinshasa doit mettre le cap vers les élections. Ainsi, les politiques doivent-ils trouver le moyen de consolider le consensus coulé autour de l'accord de la Saint Sylvestre.