Sénégal: Gorée dotée d'un comité de gestion et de sauvegarde

La cérémonie d'installation du comité de gestion et de sauvegarde de l'île de Gorée (CGSG) a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, Birane Niang, au cours d'une visite de chantiers engagés sur place par ce département ministériel.

.L'installation officielle du comité de gestion et de sauvegarde de l'île de Gorée, "est l'étape finale d'un processus commencé il y a deux ans en relation avec les populations", a de son côté signalé son maire, Me Augustin Senghor.

"Dans une approche participative intégrale, les différentes parties prenantes, à savoir les populations de l'île, les autorités municipales et étatiques (ministère de la Culture et Direction du patrimoine culturel) et les partenaires ont travaillé sans relâche pour produire un plan de gestion", a indiqué M. Niang.

Il lui revient d'approuver "toutes les décisions portant autorisation de démolition, de réhabilitation, de rénovation et de construction, dans la limite des secteurs sauvegardés", explique le ministère de la Culture et de la Communication.

Cette instance composée de 19 personnes et présidée par le maire de Gorée, Me Augustin Senghor, est chargée de veiller à la mise en œuvre du plan de gestion 2016-2021 de l'île abritant une Maison des esclaves.

