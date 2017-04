Congo-Kinshasa: Whatsapp - Sa mauvaise utilisation désocialise

WhatsApp est une application de message et appel disponible dans la plus part de téléphones androïdes et Smartphones. Elle permet de rester en contact avec ses proches. Elle est facilitée grâce à la connexion internet sur wifi ou avec réseaux mobiles. Cependant, son utilisation devient abusive.

Conçue comme réseau social permettant d'unir et de socialiser les hommes, celle-ci commence à désocialiser les individus. Certaines personnes deviennent presque ses esclaves, car à tout moment, elles sont inclinées vers leurs téléphones ignorant l'entourage. La mauvaise manière de l'utiliser tant à désocialiser l'individu.

Actuellement, l'internet s'est taillé une place de choix dans la société congolaise. Tout le monde veut s'y connecter pour s'informer. Jeunes et vieux s'en mêlent. Même les adolescents sont de la partie. Et pourtant, pour cette catégorie de la population, l'application WhatsApp a une mauvaise influence sur elle.

Les adolescents préfèrent passer leur temps sur WhatsApp au lieu de se concentrer aux études ou mieux encore, revoir les notes ou leçons du jour apprises à l'école. La plupart d'entre eux sont actifs 24 /24, voire, durant les heures des cours. Ils passent leur temps à publier des photos, vidéo et changer leur photo de profil.

En majorité, ces photos sont très sexy. C'est donc la déconcentration totale. Aujourd'hui, avec la vitesse de la technologie, ces ados créent même de groupe pour rester toujours en contact avec leurs proches malgré la distance qui le séparant.

Dans ce groupe, au-delà des conversations amicales, ils se sont lancés à des échanges de vidéos pornographiques et des audio.

Charly NZEY, âgée de 16 ans a dit : "je suis administratrice d'un groupe. J'ai créé ce groupe car je n'ai personne avec qui parlé. Il me permet donc d'échanger ma vie avec des autres. Aujourd'hui, je compte plusieurs amis, même des vieux".

Par ailleurs, il y a des parents qui se plaignent de ce phénomène, mais, ces jeunes deviennent incontrôlables. Bakata mitu. Ils s'appellent : ba sardine.

C'est-à-dire, les enfants in conseillables. Une maman a fait savoir qu'il n'est pas mal de laisser aux enfants utiliser WhatsApp mais, il faut juste les conduire et les aider à bien l'utiliser pour acquérir des connaissances et d'élargir leurs horizons parce qu'étant à l'époque de la technologie très avancée.