Et donc, nous ne voudrions pas voir aucun d'entre eux ce mois sinon... " Quant à Meta Kamanda, il y a longtemps, nous ne bénéficions plus de l'eau de la REGIDESO. Pour en avoir, nous devons nous lever très tôt afin de se rendre dans les quartiers voisins à la recherche de l'eau. Nous vivons beaucoup plus de l'eau provenant des puits".

A ce que je sache, les factures sont payées en fonction de la consommation. C'est donc triste de constater que trois semaines après, aucune goute d'eau ne jaillit et qu'à la fin du mois, nous sommes dans l'obligation de payer. Non. Nous ne sommes pas leur champ, ni leur fonds de commerce.

Il y a plus de deux ou trois années passées que les habitants du quartier Ngomba-Kinkusa, ne se servent plus de l'eau coulant de tuyaux implantés par la REGIDESO. Ils dénoncent leur marginalisation tendant à démontrer qu'ils sont considérés comme des étrangers dans leur propre pays.

