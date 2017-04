Madagascar: Affaire Razaimamonjy - Le SMM se désolidarise du ministre

Outre l'entrée en scène du ministre de la Justice et les multiples manœuvres des autorités politiques partisans du boss de l'A&C hotel, des « gros bras », ont tenté une manœuvre d'intimidation, dans la nuit de mercredi, en jetant des bouteilles de bière et des briques sur les grilles du Bianco.

Le SMM affirme alors s'opposer à toute forme « d'intervention et de pression », dans le dossier Razaimamonjy et toute forme de violence contre les employés et responsables de l'administration publique et les entités connexes.

Le SMM réclame ainsi, l'application des textes garantissant « la totale indépendance du Bianco et de la non-intervention du pouvoir Exécutif et de la Justice tant qu'une affaire est encore au stade d'enquête au niveau de cet organe ».

La déclaration faite à la presse par le Syndicat des magistrats, hier, est dans le but de préserver l'image de la Justice et d'affirmer son indépendance, ainsi que des entités destinée à faire respecter les lois dont, le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), dans le contexte actuel.

Désaveu. Dans une déclaration faite, hier, à la Cour suprême, à Anosy, le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), a soutenu : « Quand le ministre de la Justice a fait cette déclaration, il a exposé ses opinions et non celles des magistrats malgaches ».

Le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) affirme que la déclaration du ministre de la justice n'engage que lui et non le corps des magistrats.

