Congo-Kinshasa: EPFKIN - Le FC standard se maintient au championnat en battant FC FOYO

Hier, vendredi 07 avril 2017, six matchs de l'entente provinciale de football de Kinshasa étaient au rendez-vous à Kinshasa. Ces matchs ont été respectivement répartis dans les deux grands stades de la capitale.

Il s'agit du stade de martyrs et Tata Raphaël. Dans la soirée, le dernier derby a vu l'équipe de la commune de Lemba "FC standard" mâché son adversaire FC Foyo de la commune de N'djili par une large victoire de «4-1». Cette victoire de standard lui donne l'espoir de se maintenir au championnat de la deuxième division de Kinshasa.

Au total, six rencontres se sont déroulés ce vendredi 07 avril, dont quatre matchs joués dans le bassin du stadium Père Raphaël de la Kethulle, dans la commune de Kalamu et deux autres dans la grande marmite du stade de martyrs. La dernière rencontre de la journée opposait le FC Standard de Lemba du président Ntela et le FC Foyo de la commune de N'djili.

Au coup de sifflet final de l'arbitre central du jeu, M. Ndongi, le FC Foyo s'est vu arracher trois précieux points par l'équipe de Standard du coach Monsi Raphaël qui, dans son système, a coincé son adversaire par une attaque placée haut, une conservation du ballon dans son milieu du terrain et, enfin, par des contrattaques.

A la première période du concours, FC Foyo de Jean Foyo encaissait déjà le but dès la 1ère minute de la partie du jeu par le renard de surface, le joueur Songi. Tel est le résultat qui va sanctionner la première mi-temps.

Au retour de la pause, les joueurs de Foyo très motivés, mettant la machine en marche vont réussir à égaliser grâce à l'attaquant Basiki Hosny à la 48e minute, juste après un changement mal négocié.

Depuis, la possession de la balle sera équilibrée. Quelques minutes plus tard, les joueurs de Standards vont respecter les consignes venant de leur entraîneur et vont prendre le dessus en prenant possession du ballon.

Les poulains du président Ntela vont doubler d'effort pour enfin doubler la mise à la 62eme minute toujours par Songi. La domination de la partie restera en faveur du FC Standard jusqu'à la fin de la partie.

Makanda Mulumba, un des joueurs de cette équipe, a participé à la joie de ses coéquipiers et a pu inscrire le troisième but à la 74eme minute. Au temps additionnel, le même dangereux de Songi va tripler la mise et ainsi permettre à son équipe de gagner sur la marque de 4-1.