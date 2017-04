Madagascar: Une première étape franchie, difficile de revenir en arrière

Le feuilleton de Claudine Razaimamonjy continue et il n'a pas connu de véritables rebondissements puisque le déroulement de la procédure s'est effectué comme prévu. Son dossier a été transmis à la chaîne pénale et elle a été mise sous mandat de dépôt. Cette affaire était un test aussi bien pour le régime que pour le Bianco dont l'attitude était observée par l'opinion publique et la communauté internationale.

Une première étape franchie, difficile de revenir en arrière

Les gesticulations des manifestants venus au siège du Bianco à Ambohibao et les pressions exercées par les soutiens de Claudine Razaimamonjy n'ont eu aucun effet sur l'attitude des membres de l'organisme. La conseillère spéciale du président de la République n'a pas été relâchée et a été traitée comme tous les prévenus dans les locaux d'Ambohibao.

Elle devait passer hier soir sa première nuit en prison, mais fortement choquée par la décision de mise en détention, elle a été admise à l'hôpital. Normalement, la procédure va être suivie de manière rigoureuse.

La dame Claudine attendra son procès en prison. C'est donc une première victoire du Bianco qui, depuis toujours, se plaignait de son impuissance face aux différents blocages rencontrés.

Il s'agit d'une véritable revanche vis-à-vis de tous ceux qui le considéraient comme totalement inefficace. Le Bianco ne sert plus de caution aux dirigeants qui pouvaient parler de leur volonté de lutter contre la corruption.

Après le Bianco, c'est maintenant le SAMIFIN qui va pouvoir s'engager dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Tous les trafiquants et les maffieux vont à présent être mis sur la sellette et on espère que des poursuites seront engagées sans qu'il y ait d'interventions en hauts lieux.

Pour le régime, c'est aussi l'occasion de se débarrasser de toutes les brebis galeuses qui ternissent son image. Nul ne sait cependant jusqu'où ces organismes pourront mener leurs investigations et si tous les dossiers permettront de condamner les prévenus. Une première étape a été franchie et il va être difficile de revenir en arrière.