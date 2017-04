Ile Maurice: Ramesh Basant Roi - «Aucune action contre la State Bank of Mauritius»

Ramesh Basant Roi n'a pas hésité à commenter la polémique sur l'emprunt en euros contracté par la State Bank of Mauritius (SBM). C'était le vendredi 7 avril, lorsque le gouverneur de la Banque de Maurice (BoM) venait de recevoir le trophée 2017 du Central Governor of the Year pour la région Afrique.

«Ils ont rapporté fidèlement les informations au sujet de cette affaire. Nous n'avons détecté aucun élément qui aurait justifié qu'on prenne une quelconque action contre la SBM», a-t-il dit.

Au sujet des informations publiées dans l'express du vendredi 7 avril, mettant en exergue plusieurs aspects entourant l'affaire de prêt consenti à Vishnu Lutchmeenaraidoo, il dira qu'une affaire de cette nature devrait être examinée in camera (à huis clos) et non sur la place publique.

«La publication du compte bancaire d'un client ne projette pas l'image d'une juridiction crédible. Cela risque d'éloigner des investisseurs», a-t-il dit en substance.