Ile Maurice: Vijaya Sumputh réclame l'arrêt des procédures devant l'Equal Opportunities Tribunal

Les hommes de loi du Cardiac Centre ont aussi insisté sur le fait que Vijaya Sumputh a été recrutée pour ses qualifications et que l'Equal Opportunities Act n'a pas été bafoué. Ils ont aussi mis en cause l'impartialité de l'ancien président de l'EOC, Brian Glover. Ce dernier «a eu tort d'ouvrir une enquête sans qu'il n'y ait eu de plainte». Alors que les anciens membres de cette commission «ont été recrutés pour leur affinité politique».

Elle n'est plus la directrice du Cardiac Centre et Vishwamitra Ramjee a démissionné comme Chairman du conseil d'administration. Forte de cet argument, Vijaya Sumputh a demandé que l'Equal Opportunities Tribunal, présidé par Denis Vellien, mette toute cette polémique sur sa nomination de côté. C'est ce qu'ont indiqué les hommes de loi du Trust Fund for Specialised Medical Care, dont Me Theyvarajen Ponambalum, devant l'instance, le vendredi 7 avril.

