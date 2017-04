Burkina Faso: Arrondissement 3 - Le maire Rainatou Ouédraogo contre-attaque

« Je ne me reconnais pas dans tout ce qui a été cité », a assuré Rainatou Ouédraogo. Elle dit être accusée d'avoir inscrit un montant de cinq millions dans le budget de la mairie.

Toute chose qui n'est pas justifié de son avis, car le budget des mairies est élaboré par une Commission et voté en réunion du Conseil d'arrondissement. « Ce budget a été adopté par 27 voix pour, une voix contre », a-t-elle signifié.

Selon elle, cette motion de défiance s'explique par le fait qu'elle a été informée d'une implication de certains conseillers dans la vente irrégulière de terrains au quartier Zongo et Rimkièta.

« J'ai organisé une rencontre pour porter l'information à la connaissance de tout le conseil municipal et c'est depuis ce temps que certains comportements ont commencé à se manifester à mon encontre.

Et si je dois être destituée parce que je ne veux pas être trempée dans des deals, je suis prête à subir les conséquences», a-t-elle relevée.

Rainatou Ouédraogo qualifie de « pure diffamation» l'accusation d'enrichissement illicite formulée contre elle par ses détracteurs, et indique qu'une réflexion pour une saisine de justice est en cour. « Je défie quiconque d'apporter les preuves que j'ai personnellement acquis une villa au cours de mon mandat.

Si quelqu'un en présente une, je démissionne immédiatement », a-t-elle prévenu. Pour dame Ouédraogo, toutes ces agissements sont dus peut-être au fait qu'elle soit aussi « très jeune et cela dérange certains ».

Concernant le cas de la gestion du recrutement du projet Himo, le maire a dévoilé que les conseillers municipaux ont chacun demandé cinq places pour leurs militants. Chose que le conseiller Drissa Sonkondila a confirmé.

« Ce sont les conseillers qui l'ont forcé à leur donner cinq places chacun et face à la pression, le maire a cédé ».

Mais quand elle a été accusée d'avoir détourné 321 postes dudit projet, le maire dit avoir convoqué le conseil municipal pour la remise en cause de ce recrutement. «J'ai convoqué le Conseil municipal pour l'informer que je suis prête à remettre en cause ce recrutement s'il pense qu'il n'y a pas eu de transparence.

Et je les ai avertis qu'au prochain recrutement, il n'y aura pas d'intervention », a-t-elle justifié.

Le maire a par ailleurs affirmé que les conseillers signataires de la motion ont oublié de mentionner les points positifs qu'ils ont engrangés en moins d'un an d'exercice. Elle a donc invité les conseillers à venir discuter pour reprendre les grands chantiers du développement.

« A l'endroit de ceux qui m'ont offensé et trainé dans la boue de la calomnie, je leur réserve amour et pardon. Et à tous ces conseillers qui n'osent plus me regarder en face, je leur tends la main » a-t-elle conclu.