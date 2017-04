Afrique de l'Ouest: Une rencontre pour mobiliser les ressources pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel

Dakar — Dakar accueille lundi et mardi une rencontre des partenaires au développement destiné à "galvaniser le soutien et mobiliser les ressources en faveur de l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel".

Cette rencontre prévue à l'hôtel Radisson Blu, est organisée par la Banque mondiale et l'UNFPA, le Fonds des Nations unies pour la population, précise un communiqué parvenu à l'APS.

Ces deux partenaires "accompagnent 6 pays du Sahel à travers le Projet d'autonomisation des femmes du Sahel et de dividende démographique (SWEDD, Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend)".

Les six pays en question sont le Mali, la Mauritanie, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.

"L'objectif de cette initiative régionale est d'améliorer l'autonomie des femmes, des adolescentes et d'augmenter leur accès à des services de qualité en matière de santé maternelle et infantile, ainsi que de planning familial", souligne le communiqué.

La rencontre de Dakar "'accueillera des ministres des pays du Sahel, des hauts dignitaires, ainsi que les autres parties prenantes de haut niveau, dans le but de galvaniser leur soutien à l'initiative".

La cérémonie d'ouverture est placée sous la présidence du Pr Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé du Sénégal, et des principaux partenaires.

Le communiqué explique que "ce vif intérêt pour l'initiative parmi les nombreux partenaires et parties prenantes actifs dans la région du Sahel est dû au succès de l'approche multinationale et multisectorielle du projet, centrée sur les problématiques touchant les femmes, les adolescentes et les filles au Sahel".

L'une des sous-composantes de l'initiative SWEDD, à laquelle la Fondation Bill et Melinda Gates apporte son soutien, est le renforcement des efforts des pays pour améliorer la performance de la chaîne de santé de la reproduction, de la santé maternelle, néonatale et infantile.

Un financement du plan d'action de l'initiative SWEDD a été sécurisé à hauteur de 19,3 millions de dollars.

Cependant, un montant de 17 million de dollars reste encore à mobiliser pour garantir la bonne mise en œuvre de ce plan d'action. Des fonds supplémentaires pourraient également contribuer à une extension du plan d'action du SWEDD. Il s'agit de couvrir des périmètres d'impact plus larges dans la région du Sahel et dans les sous-régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

La rencontre des partenaires vise à mobiliser des ressources complémentaires et à créer des synergies avec d'autres initiatives en cours ou planifiées pour mettre en œuvre la sous-composante chaîne d'approvisionnement en produits de santé de la reproduction, de santé maternelle, néonatale et infantile de l'initiative SWEDD.