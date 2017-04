Cote d'Ivoire: Gestion du changement climatique - L'Afd veut apporter son expertise au pays

En vue d'une meilleure gestion des risques liés au changement climatique, la Côte d'Ivoire a sollicité et obtenu l'appui de l'Agence française de développement (Afd) aux fins de renforcer les capacités des météorologiques nationaux. .

Une mission d'experts en météorologie, gestion des inondations et services agro-météorologiques séjourne depuis le lundi 3 avril, à Abidjan afin d'évaluer ce projet.

C'est dans ce cadre qu'une rencontre météo-media a été organisée, ce vendredi 7 avril 2017, au siège de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam), sis à Abidjan-Port-Bouet.

"L'objectif de ce projet est d'appuyer l'État ivoirien dans la définition d'une feuille de route dans le domaine", a indiqué Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale.

Il s'agit de renforcer et moderniser les services météorologiques, assurer une gestion du risque d'inondation, une gestion des risques climatiques pour le secteur agricole et appuyer l'État ivoirien pour la mise en œuvre de la première phase de cette feuille de routes. Un budget estimatif, en terme d'investissement et de coûts de fonctionnement par niveau de service est envisagé.

Selon lui, une meilleure connaissance du climat national est necessaire dans un contexte incertain de changement climatique. C'est pourquoi la Sodexam souhaite developper la fourniture des services climatiques fiables nécessaires aux secteurs économiques économiques du pays tels que l'agriculture, le transport maritime et aérien, les infrastructures et les bâtiments travaux publics,la santé, les ressources en eau, l'energie et les activités pétrolières offshore.

Selon Pascal Venzac, expert météorologue qui conduit cette délégation, l'objectif de l'Afd est de renforcer la capacité des agents de la Sodexam afin que ceux-ci puissent traduire l'information et technique afin de permettre aux différents acteurs de prendre les décisions nécessaires.

Une proposition de mode opératoire pour l'implémentation de ce projet est attendue a la suite de cette mission de consultance.