Le Central Electricity Board (CEB) se lance dans la vente de la bande passante. C'est à travers sa filiale, CEB Fibernet Ltd, que le fournisseur d'électricité devient un fournisseur d'accès à Internet.

La compagnie a fait une demande lundi 3 avril auprès de l'Information & Communication Technologies Authority (ICTA) pour un Network Service Provider (National).

Il s'agit d'une licence qui permet d'offrir les services d'Internet en gros. S'il n'y a pas d'objection d'ici 14 jours, l'ICTA doit trancher cette demande. En revanche, le CEB doit payer Rs 1 million comme redevance et Rs 1 million par an.

Le CEB ne créera pas de compagnie de téléphonie pour agir comme un opérateur. Il sera un grossiste en matière de bande passante.

Actuellement, c'est le consortium SAFE, dont fait partie Mauritius Telecom, et Belgacom qui sont les fournisseurs de bande passante.

Tous les opérateurs mobiles et Internet fixe doivent passer par eux avant d'offrir un service Internet au public. Mauritius Telecom est également propriétaire des câbles LION et LION 2, ce qui fait qu'il domine le marché.

Afin de vendre de la bande passante à un prix compétitif hors des services de Mauritius Telecom, le CEB compte sur la mise en place du câble sous-marin de fibre optique METISS d'ici 2018. La CEB Fibrenet Ltd est un membre du consortium METISS au même titre que l'opérateur Emtel.

Au sein du CEB, on ne pipe mot sur les échéances pour la mise en œuvre du réseau. Tout est tributaire de la mise en place du câble METISS.

La compagnie veut déployer un réseau de fibre optique de 300 kilomètres. Comme elle compte utiliser ses propres pylônes électriques pour ce faire, le déploiement se fera plus facilement. Il y a aussi des câbles installés depuis bientôt dix ans sur les lignes à haute tension inutilisées.

Réseau solide

Ces fibres optiques sont pour l'heure sous-utilisées. Elles ne servent qu'à la télésurveillance, à la télémétrie et au télé-compteur dans certains cas. Il y a un réseau informatique solide sur lequel les câbles pourront fonctionner normalement.

Seul Bharat Telecom utilise le réseau de fibre optique du CEB. Cet opérateur paye une redevance mensuelle au CEB. Une étude menée par la compagnie de fourniture d'électricité fait ressortir que ce type de réseau peut être déployé rapidement.

Le metiss comme point d'ancrage

Qu'est le MElting poT Indianoceanic Submarine System (METISS) ? Long de plus de 3 500 kilomètres, ce câble se veut une solution de remplacement aux câbles SAFE, LION et LION 2.

Il va couvrir Maurice, l'île de La Réunion et Madagascar avant de se connecter à un câble international dans l'Afrique de l'Est et en Afrique du Sud.

Il y a des plans pour relier Mayotte, les Comores et les Seychelles. Plusieurs opérateurs de télécom dans la région font partie du consortium du METISS, dont Emtel et le CEB.

Lancement de 350 zones de Wi-Fi gratuit

Près de 350 zones de Wi-fi gratuit ont été dévoilées jeudi 6 avril, lors d'une cérémonie à la Telecom Tower, en présence du Premier ministre Pravind Jugnauth.

Ce lancement se fera en simultané au conseil de district de Rivière-du-Rempart à Mapou, au centre des femmes de Flacq, au centre communautaire de Rivière-des-Anguilles, au centre social de Bambous et à la mairie de Beau-Bassin-Rose-Hill.

Ce projet date de 2012 et ce n'est qu'en 2015 que le dossier a été débloqué. À long terme, il y aura 600 zones de Wi-fi gratuit.

L'accès sera possible depuis un smartphone, une tablette et un ordinateur portable. Toutefois, certains sites et services à travers des applications seront contrôlés.