Cameroun: Lorient - Moukandjo rêve d'une remontada pour le maintien

Actuel 19ème de Ligue 1 avec 28 points, Lorient et Benjamin Moukandjo se battent pour leur maintien dans l'élite. Et les nouvelles sont plutôt bonnes pour les Merlus ces derniers jours, puisqu'ils viennent d'enchaîner deux victoires consécutives en championnat.

Ce qui ne leur est plus arrivé depuis un an. Désormais à 1 point de Dijon, le premier non relégable, l'attaquant camerounais et ses coéquipiers peuvent espérer se maintenir. Moukandjo y croit et rêve d'une remontada avec Lorient.

« La « remontada » c'est un mot qui compte, bien sûr. Quand on voit ce que Barcelone a réalisé face à Paris, se qualifier après un 0-4 à l'aller... C'est un mot espagnol, mais il est valable pour nous aussi.

On veut notre « remontada » ! On revient de tellement loin. Ça ne vaut pas la course au titre, mais pas loin. Tu joues ta vie, tu veux renouveler ton bail en L1 », a confié le Lion indomptable à L'Equipe.