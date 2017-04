Ile Maurice: Prêt en euros - Lutchmeenaraidoo tente de museler «L'express»

C'est d'ailleurs ce qu'écrit une employée de la banque dans une note manuscrite. P. Seeyave dit estimer qu'il faut une «garantie supplémentaire, sinon nous sommes 'unsecured'». Mais une note viendra s'ajouter à la sienne : «Discussed with CE. Additional pledge not to be taken. 4/8/15. 11 h 52.»

Le Market Value est de Rs 46,5 millions. Or, selon les règlements de la Banque de Maurice, le montant d'un emprunt ne peut pas dépasser 80 % de la valeur du bien mis en garantie.

Les membres du comité, ce jour-là, ont voulu mettre sur papier qu'ils ont considéré et approuvé l'emprunt de Vishnu Lutchmeenaraidoo à une précédente réunion, soit le 11 septembre 2015 «à la demande du Chairman (NdlR : Nayen Koomar Ballah) à cause d'une urgence».

