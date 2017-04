Sénégal: Soins anti-diabète - Le pays a signè un accord avec une société danoise

L'insuline utilisée dans le traitement du diabète sera à la disposition des malades dont l'âge varie entre un et 18 ans, grâce à l'accord conclu entre le Sénégal et le groupe Novo Nordisk, selon la ministre de la Santé.

Le second volet de l'accord va ouvrir la voie à "l'érection de deux centres de prise en charge du diabète, probablement à Kaolack et à Touba (centre), avec un équipement adapté", a annoncé Awa Marie Coll Seck.

L'accord comprend un volet dénommé "Changing Diabetes in Children", dont le but est d'améliorer le traitement du diabète de type 1, celui de l'enfant.

Dakar — Le ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale a signé "un mémorandum d'entente" avec Novo Nordisk, une entreprise pharmaceutique danoise, leader mondial des soins du diabète, dans le but d'améliorer la prise en charge des personnes vivant avec cette maladie au Sénégal, a constaté l'APS, vendredi, à Dakar.

