Sénégal: Un livre du professeur Ngaïdé cite Amady Aly Dieng en exemple à la jeunesse

Dakar — L'universitaire Abdourahmane Ngaïdé offre son défunt collègue Amady Aly Dieng en modèle pour la nouvelle génération, dans son dernier ouvrage consacré à la trajectoire de cet enseignant, économiste de formation, dont la démarche intellectuelle s'inspirait d'un grand éclectisme.

Intitulé "Doyen Amady Aly Dieng, le transmetteur intégral", l'ouvrage que lui a consacré M. Ngaïdé, enseignant-chercheur au département d'histoire de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar été présenté vendredi, à Dakar.

Il est constitué de quatre parties, dont chacune rend compte de la personnalité et du parcours de cet universitaire, à savoir "Economie biographique ou semi-histoire", "Fragments de pensées du pédagogue de la provocation", "Geste-scopie didactique et traits-libres en parfaite convergence" et "Eloge à la dissidence radicale et méthodique".

L'auteur, partant d'une "écriture originale et anecdotique, décrit et analyse le comportement d'Amady Aly Dieng par des faits, comme son habitude à refuser à admettre des vérités absolues", souligne le professeur Souleymane Gomis, enseignant au département de sociologie de l'UCAD.

"Chez lui, aucune vérité n'est absolue", a insisté M. Gomis, chargé de présenter cet ouvrage de 225 pages, édité chez L'Harmattan-Sénégal, avant d'ajouter que l'homme dont il est question "prolonge l'univers parolier de Kocc Barma", célèbre philosophe sénégalais (1586-1655) dont les aphorismes ont fait la renommée à travers l'histoire du Sénégal.

Selon Souleymane Gomis, Abdourahmane Ngaïdé, dans son ouvrage, décrivent Amady Aly Dieng comme un "personnage assoiffé de connaissance et de savoir, mais aussi un historien du présent", détourné des préoccupations matérielles.

"Le professeur Ngaïdé, à travers son père intellectuel, nous fait une leçon magistrale et invite les jeunes générations à s'inspirer des comportements des anciennes générations d'intellectuels sénégalais et africains", a-t-il dit.

Poursuivant sa présentation, le sociologue souligne que l'œuvre préfacée par le sociologue Boubacar Ly, "est très bien documentée et cohérente".

"Les composantes se suivent de manière logique. Les idées et les concepts abondants et vrais à l'image d'Amady", a-t-il souligné, faisant remarquer que dans l'ouvrage, l'auteur a confronté des textes d'Amady Aly Dieng à d'autres "sur les même sujets, à la même époque".

"C'était un intellectuel, un homme libre et autonome dans sa pensée et engagé pour la cause de sa société. Il était critique et très franc", a-t-il témoigné au sujet d'Amady Aly Dieng.

"La métaphore du titre de son livre est remarquable. C'est une métaphore transmetteur, ce qui fait passer et qui sert de passage", a commenté le philosophe Mamoussé Diagne, selon qui M. Ngaïdé "est un transmetteur qui parle de ce qu'on lui a transmis".

L'auteur, pour sa part, décrit son ouvrage comme "un patchwork intentionnel" dans lequel il fait son "entrée dans l'histoire du Sénégal modestement", pour rendre un hommage aux hommes qui ont participé à la construction de ce pays.