Cameroun: Après le sélectionneur, Oyongo aussi demande pardon

Le Cameroun et les Lions sont ma patrie et ma famille ! Je ne peux que solliciter votre indulgence vis-à-vis de mes mots, et souhaiter en toute humilité votre pardon pour avoir fait montre d'une certaine impulsivité puérile à Bruxelles« , conclut d'ailleurs Oyongo.

Dans cette vidéo postée à partir de mon compte privé Snapchat, j'ai poussé la réflexion plus loin que ma pensée réelle ce jour. J'ai bien reçu un billet aller-retour et il est vrai que j'ai émis une demande de modification de mon retour, pour lequel j'attendais une réponse.

Ce vendredi, dans un courrier adressé à la fédération, Oyongo avoue avoir menti et demande pardon. « Au lendemain de la rencontre amicale Cameroun vs Guinée Conakry à Bruxelles, j'ai été l'auteur de propos regrettables sur ma situation d'alors, portant sur mon titre de transport (billet d'avion retour) pour mon retour en club au Canada.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.