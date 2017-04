Sénégal: Un médecin rappelle la part de la santé mentale dans le développement

Aussi, "25% de la population mondiale fera un jour ou l'autre face à des troubles mentaux qui sont mal connus des populations et même parfois des médecins et des infirmiers", a-t-il indiqué

Se référant aux statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), notamment sur la prévalence de la morbidité, il fait observer que "la santé mentale est la troisième cause de décès au plan mondial, après les cancers et les maladies qui touchent le cardio-vasculaire".

"C'est pour essayer de corriger le manque de communication autour de ce centre que, depuis deux jours, nous sensibilisons le personnel médical du département, notamment les médecins privés, les différents infirmiers chef de poste (ICP), les relais et autres acteurs communautaires sur l'existence et les missions dudit centre", a expliqué docteur Guèye.

Après presque un an de fonctionnement, une centaine de personnes activités, une centaine de personnes ont bénéficié de consultations dans cet établissement, a indiqué M. Sène, selon qui "un véritable travail d'information et de sensibilisation" doit être fait pour que les populations soient mises au courant de l'existence de ce centre psychiatrique.

Elle se tenait sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Action sociale, en collaboration avec l'Association pour la promotion de la santé mentale, une structure qui vient en aide aux prestataires et familles de patients à Mbour.

