Cameroun: Risques professionnels - Au plus près des travailleurs

A partir de cette année, les activités vont donc s'étendre sur un mois. Nous allons visiter cinquante entreprises les plus accidentogènes, plus exposées aux accidents de travail. Ce sont les entreprises industrielles.

Une méthode, au plus près des travailleurs, qui rentre dans la mise en œuvre du plan stratégique 2013-2017. Florent Zibi Ondoua, directeur technique, représentant du directeur général de la Cnps, explique les raisons de cette démarche et évoque le déroulement des activités : « Les Jap se déroulaient en un jour et il n'était pas possible pour toutes les entreprises d'être suffisamment outillées et pour nos actions conjointes d'être efficaces.

