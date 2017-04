Maroc: Un week-end sportif par excellence à Marrakech

Pour Mehdi Bennani, cette course est spéciale et il tentera d'offrir la victoire à ses fans. Un autre événement international est programmé ce soir au Palmeraie Palace Marrakech à partir de 20h. Il s'agit du Championnat du monde de boxe anglaise auquel prennent part trois Marocains.

On aura droit à un tableau relevé comme l'a souligné le directeur du tournoi Hicham Arazi, constitué principalement de l'Espagnol Albert Ramos Vinolas (24e ATP), des Allemands Philipp Kohlschreiber (29e ATP) et Zverev Mischa (30e ATP), de l'Italien Paolo Lorenzi (38e ATP), du Français Benoit Paire (39e ATP), entre autres.

Doté de plus de 540,000 euros, ce tournoi constitue l'événement tennistique majeur au Maroc, vu la réputation dont il jouit sur la scène mondiale, la qualité des joueurs qui y prennent part et les échos favorables des précédentes éditions.

Un match que le coach national a préparé avec optimisme, déclarant que le classement ATP n'est pas très déterminant lors de cette compétition, qu'il a confiance en ses joueurs et qu'avec les encouragements du public, la victoire des siens est possible.

Entre le tennis, la WTCC, le foot et la boxe le spectateur n'a que l'embarras du choix. La ville de Marrakech sera, en l'espace d'un week-end, la destination événementielle par excellence des sportifs et des amateurs de sports aux niveaux national et international.

