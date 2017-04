Et d'ajouter que l'IRT ambitionne de faire partie des clubs qui seront engagés dans la phase de poules, mais avant cela, il faut négocier sans dégâts ce premier acte qui sera arbitré par le Burkinabé Juste Ephrem Zio, assisté de ses compatriotes Seydou Tiama et Habib Judiacel Oumar Sanou.

Ainsi, dimanche à partir de 20 heures au Complexe Moulay El Hassan à Rabat, le public aura droit à une confrontation cent pour cent marocaine entre le FUS et le MAS qui sera sifflée par un trio d'arbitrage égyptien conduit par Mahmoud Zakaria Mohamed secondé par Tahssen Abo El Sadat Bedyer et Mahmoud Ahmed Kamel Abouelregal.

