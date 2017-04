Cameroun: Dédicace - La résilience des producteurs de coton

Ayant appris fort bien à travailler ensemble sous l'encadrement de l'Etat et de la société agro-industrielle partenaire qu'est la SODECOTON, ces producteurs selon lui, « poursuivent inlassablement des objectifs nobles, dont la défense de leurs intérêts et l'amélioration de la productivité et de la rentabilité sont des mobiles pour parvenir à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté ».

L'auteur s'est notamment appesanti sur les mutations de l'organisation des producteurs de coton, des groupements villageois pré-coopératifs à la confédération nationale. Une organisation paysanne comme architecture dynamique, qui se construit par des membres motivés et sur des valeurs et missions précises.

Dans cette œuvre littéraire publiée aux éditions CLE et préfacée par Hamadou Nouhou, le directeur technique de la Confédération nationale des producteurs de coton du Cameroun (Cnpc-c), on retrouve une panoplie de pistes pour la relance de la filière cotonnière au Cameroun.

