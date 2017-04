Cameroun: Ouest - De nouveaux hommes dans le commandement

Sorti de l'ENAM en 1998, il a occupé les fonctions de deuxième adjoint préfectoral de Yaoundé, sous-préfet de Manjo, Figuil et Bertoua II, puis préfet du Mbam-et-Kim avant sa nomination. Selon Augustine Awa Fonka, il a l'expérience pour présider aux destinées du Haut-Nkam et fédérer les populations dans la marche vers l'émergence.

Ces nouveaux chefs de terre devront aussi veiller à la réalisation des plans de développement consignés dans le Programme d'investissement prioritaire, suivre avec rigueur la qualité du service public et veiller à son bon fonctionnement, etc.

Dans son propos de circonstance, le gouverneur a prescrit à ces nouveaux chefs de terre de lutter contre l'insécurité, la vente illicite des médicaments, le désordre urbain, le trafic et la commercialisation du cannabis, les accidents de la route, le cambriolage dans des édifices publics et privés, les suicides et crimes rituels (à Dschang), les conflits frontaliers qui opposent certains villages tant dans l'arrondissement de Dschang que celui de Bafang.

Ambiance festive dans les départements de la Menoua et du Haut-Nkam mardi 04 et mercredi 05 avril derniers. En effet, devant une foule des grands jours, le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustine Awa Fonka, a installé les deux nouveaux préfets de ces départements, nommés le 13 mars dernier par décret du chef de l'Etat.

