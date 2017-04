Maroc: Présence significative des films marocains à la première rencontre du cinéma de la société

Première du genre dans cette région, cette manifestation cinématographique vise à mettre en avant les villages miniers de la région et à promouvoir une culture du cinéma de proximité, dans le cadre des efforts visant à désenclaver le monde rural, encourager les jeunes talents et à faire du 7ème art un facteur de développement local.

Initiée en collaboration avec le conseil communal de Bir Mezoui, cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités visant le développement du monde rural, aura pour invitée d'honneur la Fondation du Festival du cinéma africain et verra aussi la projection, lors d'une matinée éducative, du court métrage "Plastique" du réalisateur marocain Abdelkébir Rgagna, et dont les rôles principaux sont interprétés par les acteurs marocains Rachid El Ouali et Latifa Ahrar.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.